عاجل - حقيقة عودة طارق حامد لنادي الزمالك.. وتعليق ناري من القلعة البيضاء

في الساعات الأخيرة، انتشرت أنباء مثيرة حول إمكانية عودة طارق حامد، لاعب الوسط السابق لنادي الزمالك، إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. هذا الخبر أثار حالة من الجدل بين جماهير القلعة البيضاء، التي عبرت عن اهتمامها الكبير بإمكانية استعادة لاعبها المخضرم، خاصة مع الظروف الحالية التي يعيشها الفريق.

وفي تعليقه على هذه الأنباء، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة المفاوضات بين الزمالك وطارق حامد، مؤكدًا أنه لا توجد مفاوضات رسمية بين الطرفين في الوقت الراهن. وأوضح شوبير أنه تواصل مع مصدر رفيع المستوى داخل النادي، الذي نفى وجود أي محادثات مع اللاعب في الوقت الحالي.

وأوضح شوبير أن إدارة الزمالك ليست ضد فكرة عودة طارق حامد إلى الفريق، ولكن بشرطين أساسيين، الأول أن يكون الانتقال بالمجان، أي كصفقة انتقال حر، والثاني أن يكون المقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب بسيطًا ومناسبًا للظروف الحالية للنادي.

تأتي هذه الأنباء في وقت حساس بالنسبة لجماهير الزمالك، التي تتابع بشغف التحركات داخل النادي، خصوصًا مع قرب فتح باب الانتقالات الشتوية، حيث تأمل في تعزيز صفوف الفريق بلاعبين قادرين على رفع مستوى الأداء وتحقيق الانتصارات في الفترة المقبلة.

هذه الأنباء تثير تساؤلات حول الوضع المالي للنادي ومدى قدرة الزمالك على إتمام صفقة مجانية لطارق حامد، في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها الأندية المصرية بشكل عام. كما أن رغبة اللاعب في العودة إلى ناديه السابق قد تكون مرتبطة برغبته في استعادة مستواه الفني والبدني بعد تجربته الاحترافية في السعودية.

من جانب آخر، يرى البعض أن عودة طارق حامد إلى الزمالك قد تكون بمثابة تعزيز معنوي للفريق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، خاصة وأنه يعد أحد اللاعبين المخلصين الذين قدموا الكثير للفريق في السنوات الماضية.