نشرة منتصف اليوم.. فيفا يصدم منتخب مصر وفوز أهلي جدة على الفيحاء وموقف ميسي من حضور احتفالية برشلونة

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها؛ يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " نشرة منتصف اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

أهلي جدة يفوز أمام الفيحاء بهدف نظيف في دوري روشن السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوزا مهما على نظيره فريق الفيحاء بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

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نجم مانشستر يونايتد مرشح للعودة إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يدرس إمكانية استعادة البرازيلي كاسيميرو نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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موقف ميسي من حضور احتفال برشلونة بذكرى التأسيس

أفادت تقارير صحفية إسباني، اليوم عن موقف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، من التواجد اثناء حفل الذكرى الـ 125 لتأسيس نادي برشلونة.

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فيفا يصدم منتخب مصر بقرار جديد

تلقى منتخب مصر صدمة قوية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، التي شهدت مباراتين للفراعنة أمام كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، واللتين انتهتا بالتعادل 1-1.