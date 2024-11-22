عادل الفار: آخر تفاصيل حياته وتدهور حالته الصحية في الساعات الأخيرة

الفجر الفني
عادل الفار
عادل الفار

توفي الفنان عادل الفار، المعروف بلقب "الذي ضحك ملايين"، بعد صراع طويل مع مضاعفات مرض الكبد. رحيله جاء بعد تدهور حالته الصحية بشكل حاد نتيجة فشل وظائف الكبد، مما أدى إلى دخوله في غيبوبة شديدة نتيجة تراكم السموم العصبية في الدم.

وكان الفار قد عانى من مشاكل صحية مزمنة خلال الفترة الماضية، حيث تسببت مضاعفات مرضه في دخول العناية المركزة بعد تدهور حالته. كما كان يعاني من تأثيرات نفسية شديدة بسبب حزنه على فقدان ابنه، وهو ما ساهم في تفاقم حالته.

وقد أعلنت نقابة المهن الموسيقية خبر وفاته، حيث أثار رحيله حالة من الحزن بين زملائه ومحبيه. يذكر أن غيبوبة الكبد التي عانى منها الفار هي إحدى الحالات الناتجة عن اعتلال الدماغ الكبدي، التي تحدث نتيجة تراكم السموم في الدم، وهو ما أثر بشكل كبير على جهازه العصبي وتسبب في وفاته.

عادل الفار وفاة مرض الكبد غيبوبة الكبد مضاعفات صحية نقابة المهن الموسيقية الفن المصري

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