وظائف معلم حصة بالأزهر.. تفاصيل وشروط وموعد التقديم

زادت خلال الساعات الماضية عمليات البحث عن وظائف معلم حصة بالأزهر وذلك بعدما تم الإعلان عن حاجة الأزهر الشريف لشغل ما يقرب من 12500 وظيفة.

وظائف معلم حصة بالأزهر

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته إلى تعيين 12498 معلمًا بنظام العمل بالحصة لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل التعليمية في المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

التخصصات المطلوبة للتدريس بالحصة في الأزهر

1- معلم مواد شرعية وعربية:

- المتقدم يجب أن يكون من خريجي كليات الأزهر الشرعية والعربية، باستثناء الأقسام والشعب الثقافية مثل شعبتي التاريخ والحضارة، الصحافة والإعلام بكلية اللغة العربية، وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون.

2- معلم لغة إنجليزية:

- يجب أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.

3- معلم رياضيات:

- يجب أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات).

4- معلم (علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء):

- يجب أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص كيمياء/ فيزياء/ أحياء).

5- معلم (دراسات اجتماعية/ تاريخ/ جغرافيا):

- يجب أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب (تخصص تاريخ/ جغرافيا)، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف معلم حصة بالأزهر

- أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.

- الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

- عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

- عدد 4 صور من شهادة الميلاد.

-حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة أعلاه.

- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على موازنة الدولة في المستقبل.

مواعيد التقديم في وظائف معلم حصة بالأزهر

يبدأ استقبال الأوراق اعتبارا من غد السبت 23 نوفمبر 2024، ولمدة أسبوعين من تاريخ الإعلان.

وتُعتبر هذه الفرصة فرصة هامة لتلبية العجز في المعاهد الأزهرية وتعزيز جودة التعليم.