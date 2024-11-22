العروض تنهال على بيرسي تاو بعد أنباء الرحيل عن الأهلي

أفادت تقارير صحفية بوجود عروض للاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، مهاجم النادي الأهلي، في ظل رغبة النادي في الاستغناء عنه.

العروض تنهال على بيرسي تاو

وذكرت صحيفة "جنوب إفريقيا" أن مستقبل بيرسي تاو في الأهلي لا يزال غير محدد، في ظل اهتمام ناديي أورلاندو بايرتس وكايزر تشيفز بضم اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن أورلاندو بايرتس يخطط للتعاقد مع تاو خلال الفترة المقبلة لتعزيز صفوفه.

يُذكر أن أورلاندو بايرتس يقع ضمن نفس المجموعة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، حيث تضم المجموعة الثالثة: الأهلي، شباب بلوزداد الجزائري، أورلاندو بايرتس، واستاد أبيدجان الإيفواري.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، مما يمنحه الحق في التفاوض مع أي نادي بداية من يناير المقبل.

وكان قد تم استبعاده مؤخرًا من معسكر منتخب جنوب إفريقيا في الأجندة الدولية الأخيرة بقرار من هوجو بروس، مدرب "البافانا بافانا".