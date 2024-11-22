الزمالك يحقق فوزًا عريضًا على هليوبوليس في دوري المحترفين لكرة اليد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 29 - 18، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة الأخير بمدينة الشروق، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 17 - 6، في الشوط الثاني، واصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 29 - 18

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ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، وماركو ماركيس مدربًا لحارس المرمى، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا".

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