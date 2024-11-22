فوز باروط والتنمية الشبابية بالجولة الأول بالقسم الرابع ببنى سويف

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أختتمت اليوم منافسات الجولة الأولى بدورى القسم الرابع بمحافظة بنى سويف، وشهدت مباريات الجولة إحراز 7 اهداف بجانب مساندة الأرض لأصحابها.


وحقق مركز شباب باروط فوزا بثلاثية نظيفة أمام ضيفه نادى شبان الفشن، ليرتفع رصيد باروط للنقطة 3 بالمركز الأول فيما توقف رصيد نادى شبان الفشن عند صفر بالمركز الرابع.

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حيث حقق مركز التنمية الشبابية فوزا مهما بنتيجة 2/1 أمام ضيفه نادى بوش الرياضى، ليرتفع رصيد التنمية الشبابية لثلاث نقاط بالمركز الثاني فيما توقف رصيد بوش عند صفر بالمركز الثالث

فيما لما يسارك مركز شباب ناصر بمباريات تلك الجولة.


ويشارك بمسابقة دورى القسم الرابع بمحافظة بنى سويف فرق مركز شباب باروط ونادى شبان الفشن ونادى بوش الرياضى ومركز شباب ناصر ومركز التنمية الشبابية، وتقام مباريات المسابقة على ملاعب مركز شباب باروط ومركز التنمية الشبابية بشرق النيل وملعب نادى نجوم مصر.

 

جدول ترتيب المجموعة:

1 - باروط 3 نقاط

2 - التنمية الشبابية 3 نقاط

3 - بوش صفر.

4 - شبان الفشن صفر.

5 - شباب ناصر صقر.

الجولة الأولى المركز الرابع دوري القسم الرابع محافظة بني سويف مركز شباب ناصر نادي نجوم مصر

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