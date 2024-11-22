ضبط 2 طن دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضبطت مديرية التموين بالقليوبية، مجزر لإعادة تعبئة دجاج مجهول المصدر وغير الصالحة للاستهلاك المحلي، وطرحها بالأسواق بأبو زعبل، الأمر الذي يمثل خطورة على صحة المواطنين ويتسبب في انتشار الأمراض ويصيب مستخدميها بأمراض خطيرة وتسمم غذائي يؤدي للوفاة.

وكانت معلومات وردت لأجهزة التموين بقيام المسئولين عن مجزر للدواجن بأبو زعبل في الخانكة بإعادة تعبئة دجاج مجهول المصدر وغير الصالحة للاستهلاك المحلي، وطرحها بالأسواق.

وكشفت مديرية التموين بالقليوبية، عن قيام إدارة تموين الخانكة بضبط مجزر دواجن بناحية أبوزعبل بقيادة أحمد رضا مدير الإدارة، وبصحبة مفتشي الإدارة، وتحرير محضر جنح لحيازة أجزاء دواجن معبأة وغير معبأة دون بيانات، وجرى ضبط 2 طن صدور دواجن و95 كجم أجنحة دواجن غير الصالحة للاستهلاك المحلي.

مديرية التموين بالقليوبية مجزر دواجن مديرية التموين غير صالح للاستهلاك الادمى الخانكة

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