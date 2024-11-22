القادسية يضرب النصر بثنائية في دوري روشن

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت الفريقين النصر والقادسية السعودية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، من منافسات الدوري السعودي.

وشهد الشوط الأول سيطرة فريق النصر واستحوذ بطريقة كبيرة على سير اللقاء،حتى سجل نجم الفريق كريستيانو رونالدو الهدف الأول بصناعة محمد سلمان في الدقيقة 32، ولم يمر الوقت كثيرًا حتى جاء الرد سريعًا من قِبل لاعبي القادسية عن طريق خوليان كينيونيس بصناعة تركي العمار في الدقيقة 37، ليشتغل أحداث اللقاء.

واستمر اللقاء بين هجمه هنا وهجمه هناك حتى انتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

وانطلقت صافرة الشوط الثاني مع سيطرة النصر إلا أن قلب اوباميانغ الطاولة وأحرز الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 50، واستحوذ النصر على اللقاء بعد الهدف بشكل كبير لكن لم يسجل أي هدف، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد القادسية ل22 نقطة ويتواجد في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد النصر عند النقطة 22 عند المركز الثالث.