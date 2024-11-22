فيفي عبده تثير الجدل عبر موقع انستجرام

الفجر الفني
فيفي عبده
فيفي عبده

شوقت الفنانة فيفي عبده جمهورها ومتابعيها عبر حسابها علي موقع انستجرام، بفيديو جديد،وأثارت تسأل جمهورها علي مكان تواجدها حاليا. 

 

فيفي عبده تثير الجدل عبر موقع انستجرام

وظهرت فيفي وهي تتغني علي كلمات اغنية للفنان محمود الليثي، وعلقت: "بحبكووا اووي حذروا فظروووو انا فين واللي هيقول صح هيجي يتصور معايا". 

فيفي عبده تتضامن مع اللبنانيين والفلسطنيين 

وجهت الفنانة فيفي عبده رسالة إلى جمهورها، عبرت فيها عن حزنها العميق لما يجري من أحداث في لبنان وفلسطين، ونشرت مقطع فيديو لها عبر منصة "تيك توك"، ظهرت مرتدية الحجاب ودون أي مساحيق تجميل، وقالت عبده في رسالتها: "قلبي بيتقطع من أجل فلسطين ولبنان، والله العظيم قلبي بيتقطع، ومليش نفس أعمل أي حاجة"، وأضافت "ما كل هذا الذي يحدث في حق الأطفال والبيوت والناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يأذي أهل لبنان وفلسطين، لا أريد إلا كل خير لأهل لبنان وفلسطين وكل الناس، يكفي ما حدث حتى الآن"، وأردفت "أنا حزينة وربي عالم بشعوري وإحساسي".

آخر أعمال الفنانة فيفي عبده

وكان آخر أعمال الفنانة فيفي عبده كانت في دراما رمضان 2022 من خلال مشاركتها في مسلسل «شغل في العالي»، وكان العمل من بطولة شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس، وبيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم السابق ميدو، ومن تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

أحدث أعمال فيفي عبده 

ويذكر ان فيفي عبده تصوير مشاهدها في "العتاولة 2"،ودارت أحداثه في مدينة الإسكندرية، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

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