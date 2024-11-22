فيلم" انصراف" لجواهر العامري يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الفجر الفني
أبطال انصراف
أبطال انصراف

 

فاز فيلم انصراف للمخرجة جواهر العامري بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، بعد عرضه الأول في العالم العربي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في مسابقة الأفلام القصيرة.

فيلم انصراف كان قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان هوليوود للأفلام القصيرة وفاز بجائزتي أفضل مخرجة وأفضل ممثلة، حصلت عليها رجاء بطلة الفيلم.

الفيلم إنتاج مشترك بين فرونت رو وكات فيلمز، بينما تتولى فرونت رو توزيعه عالميًا، ويحكي انصراف قصة فتاة مراهقة تحمل اسم الجادل (رجاء)،  تجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع حزنها بعد وفاة صديقتها المقربة، وعندما تضطر للمشاركة في نشاط مدرسي مُستفز يقودها لاحداث  ثوران مفاجئ في المدرسة.

فريق التمثيل في الفيلم سعودي ويضم غادة عبود ورجاء وعائشة الرفاعي وسعدة الزهراني ولولو سعود. وهو من إنتاج نورة الخطيب وجيانلوكا شقرا.

جواهر العامري كاتبة ومخرجة سعودية، تخرجت من جامعة عفت - فنون سينمائية، وايضًا جواهر احدى خريجين مبادرة الشرق الاوسط للإعلام MEMI في 2022. انصراف هو الفيلم القصير الثالث للعامري، فيلمها السابق مجالسة الكون كان جزءً من الفيلم الطويل بلوغ الذي شاركت فيه بالتعاون مع 4 مخرجات سعوديات، وكان عرضه العالمي الأول في افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2021، وحينها كان الفيلم يعتبر حدثًا بالغ الأهمية في إطار سينما المرأة العربية، ثم أصبح متاحًا على شاهد.


بالإضافة إلى أنها أنتجت الفيلم السعودي القصير من يحرقن الليل للمخرجة سارة مسفر والذي حصد عدة جوائز، منها تنويه خاص من لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2020، وشارك أيضًا في مهرجان بالم سبرينغز للأفلام القصيرة الدولي عام 2021، كما حصل الفيلم على جائزة السينما الواعدة في أيام قرطاج السينمائية عام 2021.

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