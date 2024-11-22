بالفيديو.. الأهلي يسجل هدف التقدم في شباك الاتحاد السكندري

الفجر الرياضي
مباراة الأهلي والاتحاد
مباراة الأهلي والاتحاد

تجري الآن أحداث الشوط الثاني من  مباراة الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح عمرو السولية أهداف المارد الأحمر في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني من ركلة جزاء احتسبت للأهلي عقب عرقلة لظاهر من جانب لاعب الاتحاد مروان داوود

وشهدت المباراة ركلة جزاء مهدرة من جانب الأهلي بعد احتسباها من قبل تقنية الفيديو عقب عرقلة لحسين الشحات إلا أن تسديدة إمام عاشور رفضت أن تسكن الشباك.

وجاء تشكيل الأهلي في المواجهة  على النحو الاتي:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: يحيى عطية الله- أكرم توفيق - خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة -

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور.

بينما على الجانب الآخر جاء تشكيل الاتحاد

المهدي سليمان في حراسة المرمى 
خط الدفاع / مصطفي إبراهيم - شبانه- بكري - داوود 
الوسط / ناصر ناصر - مورو - الديب 
الهجوم /اوبامي - ابياه - فادي فريد

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