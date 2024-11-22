نجاح فريق طبي في استئصال 20 ورم ليفي من رحم فتاة بمستشفى ميت غمر في الدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبى بمستشفى ميت غمر فى استئصال 20 ورم ليفي متعدد الشكل والحجم مع المحافظة علي الرحم



واضاف وكيل الوزارة أن مستشفى ميت غمر استقبلت فتاة تعانى من نزيف مهبلي شديد ومتكرر لا يستجيب للعلاج وبعمل أشعة فوق صوتية تبين وجود اورام ليفية متعددة وتضخم بالرحم.



ومن جهته أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أنه،عقب إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تم تجهيز المريضة للعمليات واستئصال الأورام.

وأعرب وكيل الوزارة عن تقديره للجهود المبذولة والمتميزة من الفريق الطبى بمستشفى ميت غمر متمنيا لهم المزيد من التوفيق.



نجاح فريق طبي في استئصال 20 ورم من رحم مريضة

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