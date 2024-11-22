نجاح فريق طبي في استئصال 20 ورم ليفي من رحم فتاة بمستشفى ميت غمر في الدقهلية

محافظات
الأورام بعد عملية
الأورام بعد عملية الاستئصال

أعلن  الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبى بمستشفى ميت غمر  فى  استئصال 20 ورم ليفي متعدد الشكل والحجم مع المحافظة علي الرحم 
 

واضاف وكيل الوزارة أن مستشفى ميت غمر استقبلت فتاة تعانى من نزيف مهبلي شديد ومتكرر لا يستجيب للعلاج وبعمل أشعة فوق صوتية تبين وجود اورام ليفية متعددة وتضخم بالرحم.
 

ومن جهته أكد الدكتور أحمد البيلى  وكيل المديرية للطب العلاجى أنه،عقب إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تم تجهيز المريضة للعمليات واستئصال الأورام. 
وأعرب وكيل الوزارة عن تقديره للجهود المبذولة والمتميزة  من الفريق الطبى بمستشفى ميت غمر متمنيا لهم المزيد من التوفيق.
 

نجاح فريق طبي في استئصال 20 ورم من رحم مريضة

cb5c76d8-badb-4063-bacc-0a3a45d124e4
cb5c76d8-badb-4063-bacc-0a3a45d124e4
d6de7bdd-ce04-4afa-914a-eff46a52a5d8
d6de7bdd-ce04-4afa-914a-eff46a52a5d8
32690b91-3870-49ed-bf9b-4d8d048ce550
32690b91-3870-49ed-bf9b-4d8d048ce550
الصحة استئصال إجراء الفحوصات الأورام الاشعة الـ 20 الفريق الطبي لعلاج مستشفى ميت غمر وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة وكيل المديرية فريق طبي رحم المريضة الفحوصات العلاج الدقهليه

مواد متعلقة

"مرزوق" يشيد بالمشاركة الفعالة ل "أيادي مصر" الدقهلية في معرض القرية التراثية

محافظ الدقهلية: ضبط أكثر من طن لحوم ودواجن مخالفة للمواصفات وتحرير 21 محضر

وكيل شباب الدقهلية تشهد إنعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي الحوار بالمنصورة

استفاد منها 800 مواطن..ختام أعمال قافلة مجانية بقرية المقاطعة بالسنبلاوين

بالأسماء.. مصرع شخص وإنقاذ 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق جمصة

محافظ الدقهلية: إعدام أكثر من طن مواد غذائية وعصائر متنوعة وتحرير 196 محضر

وكيل تعليم الدقهلية يشهد فعاليات ورشة عمل مشروع التعليم من أجل الغد

تعرف على مناطق ومواعيد انقطاع المياه غدًا بنطاق مدينة الكردي ومركز ميت سلسيل بالدقهلية

الأكثر قراءة

عاجل بالأسماء.. حركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

سعر مرموش يُقربه من ليفربول

عاجل.. كولر يعلق على التعادل مع الاتحاد وانتقادات تأخير التغييرات

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × القادسية بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

بوسي تروج لحلقتها مع الإعلامي محمد قايس في "عندي سؤال"

انطلاق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى للدورة ٤٥

سلوفاكيا ترفض استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب روسيا وتحذر من تصعيد دولي