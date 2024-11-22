عاجل - رئيس الكونغو برازفيل يشيد بدور السيسي المحوري في القضايا الإقليمية

أشاد رئيس الكونغو برازفيل دنيس ساسو نجيسو، بالدور المحوري الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، على صعيد العديد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي.

ونوه الرئيس دنيس ساسو نجيسو - في هذا الصدد - بالجهود المستمرة لكل من مصر والكونغو لحلحلة الأزمة الليبية منذ عام 2011، معربا عن الأمل في التوصل إلى حل لها في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال تقديم إيمان ياقوت، سفيرة مصر ببرازفيل، أوراق اعتمادها إلى الرئيس دنيس ساسو نجيسو.

وحرصت السفيرة إيمان ياقوت - خلال لقاء جمعها مع الرئيس الكونغولي عقب انتهاء مراسم تقديم أوراق الاعتماد - على نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمام القيادة المصرية بالدفع قدما بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين منذ أكثر من 60 عاما.

وأشادت بالتنسيق المستمر في الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ورغبة البلدين في إحلال السلام وتحقيق الرخاء في القارة الإفريقية.

من جهته؛ رحب الرئيس دنيس ساسو نجيسو، بالسفيرة المصرية، مشيدا بعراقة مصر والحضارة المصرية، راجيا نقل تحياته للرئيس السيسي.

كما أعرب الرئيس الكونغولي عن تطلعه لقيام السفيرة المصرية الجديدة بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والكونغو، مشيرا إلى عمق تلك العلاقات منذ أن دشنها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع نظيره الكونغولي آنذاك، ومنذ حركات الاستقلال بالدول الإفريقية.