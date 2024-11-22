الاتحاد السكندري يحرز هدف التعادل أمام الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تجري الان أحداث الشوط الثاني من  مباراة الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعادل اللاعب فان دريك النتيجة لسيد البلد في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني عقب هجمة منظمة سكنت الشباك بنجاح.

وافتتح عمرو السولية أهداف المارد الأحمر في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني من ركلة جزاء احتسبت للأهلي عقب عرقلة لظاهر من جانب لاعب الاتحاد مروان داوود

وشهدت المباراة ركلة جزاء مهدرة من جانب الأهلي بعد احتسباها من قبل تقنية الفيديو عقب عرقلة لحسين الشحات إلا أن تسديدة إمام عاشور رفضت أن تسكن الشباك.

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وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي

المهدي سليمان في حراسة المرمى 
خط الدفاع / مصطفي إبراهيم - شبانه- بكري - داوود 
الوسط / ناصر ناصر - مورو - الديب 
الهجوم /اوبامي - ابياه - فادي فريد
 

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