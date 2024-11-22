لاعب النصر يحظى باهتمام أوروبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أشارت تقارير صحفية أن النادي الإيطالي يرغب في استهداف لاعب النصر السعودي ايمن يحي لضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة "الرياضية" السعودية أن مصعب الجوير لاعب وسط الهلال المعار لنادي الشباب، تلقى عرضًا من ناديين أوروبيين للحصول على خدماته، ولكن الفريق متمسك باستمراره.

كما عبر الإعلامي أحمد الجدي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن حقيقه هذه الأنباء وان اللاعب تلقي بالفعل عروض خارجيه.

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ونشر الجدي: "أيمن يحيى ضمن الأسماء المستهدفة للاحتراف الخارجي، ومن المحتمل مشاهدته في أحد الدوريات الأوروبية قريبًا، والأقرب هو الدوري الإسباني".

ثم نشر تغريدة أخرى تتضمن: "عبد الله رديف مستهدف للاحتراف الخارجي،ونادي ميلان الإيطالي احد الأندية المهمتمه باللاعب".

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