رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة نادي الجامعة الجديد

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط الجديد مساء اليوم الجمعة اجتماع مجلس إدارة النادي، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتقرير إنجازات إدارة النادى عن الفترة السابقة، وذلك في إطار حرص رئيس الجامعة على حضور اجتماع النادي، ومتابعة أعماله حتى يؤدي النادي دوره على الوجه الأمثل؛ لخدمة رواده.

وفى مستهل أعمال الإجتماع؛ أعرب الدكتور أحمد المنشاوي، عن تقديره للجهود المبذولة من قِبل إدارة النادي خلال الفترة الماضية، وحرصها على الإرتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي النادي من أعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

وناقش الدكتور المنشاوي خلال الاجتماع؛ تقرير مجلس إدارة النادى عن الفترة السابقة، واعتماد تعيين مراقبًا للحسابات للنادي، ومديرًا ماليًا، ومديرًا تنفيذيًا، إلى جانب اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية السابقة كما تم مناقشة خطة العمل بالنادى للعام الجديد والخدمات، والأنشطة التي من المقرر إضافتها ضمن الخطة.

وحضر الاجتماع؛ أعضاء مجلس إدارة النادي، وهم الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور عمرو سيد حسن أحمد أمين الصندوق والدكتورة مديحة حسني أحمد درويش، والدكتور علاء محمد أحمد عطية، والدكتور عبدالحميد أبوسحلي، والدكتور دويب حسين صابر عبد العظيم، والدكتورة شروق جمال محمد علي، والدكتورة آمال حسن حسين وعبدالهادي حسن مدير عام الإدارة العامة للصناديق الخاصة، ومحمد جابر المدير الإداري للنادي.

وأكد اعضاء مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط الجديد؛ على الإستمرار في تنفيذ العديد من الخطط التطويرية بالنادي لتلبية احتياجات المرتادين، على نحو يليق بمستوى الخدمات المقدمة من الجامعة، معربين عن ترحبيهم بمقترحات أعضاء النادي، بشأن الخدمات والأنشطة المقدمة خلال المرحلة المقبلة.