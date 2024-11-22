الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل

انتهت منذ قليل مباراة الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان التعادل الايجابي بهدف لمثله سيد الموقف بين الفريقين في مباراة كان عنوانها الأخطاء الدفاعية.

افتتح عمرو السولية أهداف المارد الأحمر في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني من ركلة جزاء احتسبت للأهلي عقب عرقلة لظاهر من جانب لاعب الاتحاد مروان داوود.

بينما عادل اللاعب فان دريك النتيجة لسيد البلد في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني عقب هجمة منظمة سكنت الشباك بنجاح.

كما شهدت المباراة ركلة جزاء مهدرة من جانب الأهلي بعد احتسباها من قبل تقنية الفيديو عقب عرقلة لحسين الشحات إلا أن تسديدة إمام عاشور رفضت أن تسكن الشباك.

بينما على الجانب الاخر تشكيل الاتحاد

المهدي سليمان في حراسة المرمى

خط الدفاع / مصطفي إبراهيم - شبانه- بكري - داوود

الوسط / ناصر ناصر - مورو - الديب

الهجوم /اوبامي - ابياه - فادي فريد

