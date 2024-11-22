عاجل - وظائف وزارة العدل.. رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم

أخبار مصر
الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين في 3 مسابقات تابعة لوزارة العدل.
ويمكن الاستعلام من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية اضغط هنا.
وذكر الجهاز- في بيان، اليوم الجمعة- أن المسابقات التي تم إتاحة نتيجة التظلم فيها هي: مسابقة لشغل وظائف "معاون خبير" بمصلحة الخبراء بوزارة العدل في التخصصات الحسابية والهندسية والزراعية وذلك بالدرجة الوظيفية الثالثة، وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء وقانون الخدمة المدنية.

ومسابقة لشغل وظائف "مهندس ثالث" بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل بالتخصصات الآتية: "مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس إلكترونيات/ اتصالات، مهندس حاسبات" ووظائف باحث ثالث قانون، بالمستوى الوظيفي الثالث "ج" وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم "81" لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

بالإضافة إلى مسابقة لشغل وظائف "معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي" بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس "ب" تشريح بالمستوى الوظيفي السادس "ب" مصلحة الطب الشرعي وذلك وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم "81" لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وظائف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة صالح الشيخ نتيجة التظلم بوابة الوظائف الحكومية وزارة العدل مصلحة الخبراء معاون خبير التخصصات الحسابية التخصصات الهندسية التخصصات الزراعية قانون رقم 96 لسنة 1952 قانون الخدمة المدنية مصلحة الشهر العقاري مهندس ثالث مهندس كهرباء مهندس مدني مهندس إلكترونيات مهندس حاسبات باحث ثالث قانون معاون طبيب شرعي معاون كيميائي شرعي الطب الشرعي الحرفيين المسابقات الوظيفية

الأكثر قراءة

عاجل بالأسماء.. حركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل.. كولر يعلق على التعادل مع الاتحاد وانتقادات تأخير التغييرات

سعر مرموش يُقربه من ليفربول

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × القادسية بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

سلوفاكيا ترفض استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب روسيا وتحذر من تصعيد دولي

مانشستر سيتي يضع ثنائي بايرن ميونيخ ضمن اهتمامه

بوسي تروج لحلقتها مع الإعلامي محمد قايس في "عندي سؤال"