سيامة كاهنين لإيبارشية ببا والفشن

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احتفلت إيبارشية ببا والفشن وسمسطا بسيامة كاهنين جديدين، بيد أسقفها نيافة الأنبا إسطفانوس، وذلك في إطار التعمير الرعوي بالإيبارشية.

وصلى نيافته القداس الإلهي أمس الأول في كنيسة الشهيد مار جرجس في مدينة ببا (مقر المطرانية) وخلاله تمم طقس سيامة الشماس ملاك موسى كاهنًا للخدمة في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بقرية برامل، مركز ببا، باسم القس أنطون.

والشماس مينا مندي كاهنًا للخدمة في كنائس بعض قرى مركز سمسطا باسم القس هدرا.

شارك في الصلوات عدد من كهنة الإيبارشية وأبناء الكنائس التي سيخدم فيها الكاهنان الجديدان.

ببا والفشن
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