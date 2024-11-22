عاجل - رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين على وظائف وزارة النقل

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الجمعة، الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين في 3 مسابقات لشغل وظائف في 3 جهات تابعة لوزارة النقل.

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وذكر الجهاز- في بيان، اليوم- أن المسابقات التي تم إتاحة نتيجة التظلم بها هي: مسابقة لشغل وظائف "مهندس بناء سفن ثالث" و"إخصائي حاسبات آلية" ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث "ج"، وذلك بالهيئة العامة للنقل النهري وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم "81" لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ومسابقة لشغل وظائف "محام بالدرجة المالية الثالثة" بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم "81" لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم "47" لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

ومسابقة لتعيين 96 مهندسا بالهيئة القومية للأنفاق في عدة تخصصات، و5 في وظيفة أخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث "ج"، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم "81" لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.