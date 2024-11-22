عاجل - رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين على وظائف وزارة النقل

أخبار مصر
الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الجمعة، الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين في 3 مسابقات لشغل وظائف في 3 جهات تابعة لوزارة النقل.
ويمكن الاطلاع على النتيجة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية اضغط هنا.

وذكر الجهاز- في بيان، اليوم- أن المسابقات التي تم إتاحة نتيجة التظلم بها هي: مسابقة لشغل وظائف "مهندس بناء سفن ثالث" و"إخصائي حاسبات آلية" ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث "ج"، وذلك بالهيئة العامة للنقل النهري وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم "81" لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ومسابقة لشغل وظائف "محام بالدرجة المالية الثالثة" بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم "81" لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم "47" لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

ومسابقة لتعيين 96 مهندسا بالهيئة القومية للأنفاق في عدة تخصصات، و5 في وظيفة أخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث "ج"، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم "81" لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

النقل وزارة النقل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة صالح الشيخ نتيجة التظلم بوابة الوظائف الحكومية الهيئة العامة للنقل النهري جهاز تنظيم النقل البري الهيئة القومية للأنفاق وظائف مهندس بناء سفن أخصائي حاسبات آلية قانون الخدمة المدنية قانون رقم 81 لسنة 2016 محام الدرجة الثالثة قانون رقم 47 لسنة 1973 الادارات القانونية أخصائي شئون مالية المستوى الوظيفي الثالث مسابقات التوظيف وظائف وزارة النقل

الأكثر قراءة

عاجل بالأسماء.. حركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل.. كولر يعلق على التعادل مع الاتحاد وانتقادات تأخير التغييرات

سعر مرموش يُقربه من ليفربول

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × القادسية بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

سلوفاكيا ترفض استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب روسيا وتحذر من تصعيد دولي

مانشستر سيتي يضع ثنائي بايرن ميونيخ ضمن اهتمامه

بوسي تروج لحلقتها مع الإعلامي محمد قايس في "عندي سؤال"