عاجل - البابا تواضروس يرقي غدا 4 كهنة لرتبة القمصية في الإسكندرية

يرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، غدا السبت، صلاة القداس الإلهي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يرقي 4 كهنة لرتبة القمصية والكهنة هم القس فيلوباتير إدوارد وتمت سيامته كاهنا في عام 2004، والقس بولا حليم وتمت سيامته في عام 2005، والقس مرقس ميخائيل وتمت سيامته في عام 2005، بالإضافة إلى القس بيسنتي عبد المسيح، الذي خدم بالإسكندرية بعد سيامته في عام 1986، ويخدم حاليا في فانكوفر بكندا.

يشارك في صلاة القداس أساقفة عموم الإسكندرية وكهنة الكنيسة وشعبها.