"قمة المناخ" تُحمّل الدول الغنية 250 مليار دولار سنويًا بحلول 2035

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب29)، المنعقد في باكو عاصمة أذربيجان، اليوم الجمعة، عن مسودة اتفاق مالي جديد يقضي بتعهد الدول المتقدمة بتوفير 250 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035 لدعم الدول الفقيرة في مواجهة تداعيات تغير المناخ. ومع ذلك، قوبل هذا الاقتراح بانتقادات واسعة من مختلف الأطراف.


 

يشهد المؤتمر، الذي يجمع حكومات العالم، انقسامات حادة بين الدول الغنية التي تتحفظ على تقديم تمويل ضخم، والدول النامية التي تطالب بزيادة الدعم المالي. وأمام المفاوضين ساعات قليلة فقط للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد المحدد لانتهاء القمة، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

 

وصف كبير المفاوضين عن بنما، خوان كارلوس مونتيري، المبلغ المقترح بأنه غير كافٍ قائلًا: “أنا غاضب للغاية. إنه اقتراح سخيف… يبدو وكأن الدول المتقدمة تفضل أن يواجه الكوكب مصيره المحتوم”.

 

من جهة أخرى، انتقد مفاوض أوروبي المسودة الجديدة، معتبرًا أن التكلفة المقترحة مرتفعة، بينما لا تشمل خططًا كافية لتوسيع قاعدة الدول المساهمة في التمويل. وأضاف: “لا أحد راضٍ عن هذه الأرقام، فهي مرتفعة جدًا، ومع ذلك لا توجد خطوات جادة لإشراك المزيد من الدول”.


 

تشمل قائمة الدول المتوقعة لتحمل مسؤولية التمويل أستراليا، الولايات المتحدة، بريطانيا، اليابان، النرويج، كندا، نيوزيلندا، وسويسرا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي. كما تضمنت المسودة دعوة للدول النامية للمساهمة طوعًا في هذا الجهد.

الأمم المتحدة 250 مليار دولار ائمة اسع 50 مليار دولار الدول النامية الدول الغنية الدول المتقدمة الجديد ألدو تحد تداعيات تغير المناخ أنا اليوم الجمعة

مواد متعلقة

صافرات الانذار تدوي بشكل متواصل في نهاريا وعكا وحيفا ومناطق واسعة من الجليل بعد تسلل مسيرات من لبنان

اشتباكات عنيفة بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية في بلدة الخيام جنوبي لبنان

متداولو العملات يراهنون على تقلبات السوق في عهد ترمب

اليونيفيل: إصابة 4 جنود إيطاليين من قوات حفظ السلام في جنوب لبنان

ارتفاع الأسهم الأوروبية مع توقف ضغط البيع الناجم عن التوترات الجيوسياسية

التلفزيون الإسرائيلي: تل أبيب ترفض مشاركة فرنسا في المفاوضات مع لبنان

بوتين: صاروخ "أوريشنيك" ليس تحديثا للأنظمة القديمة بل هو تطوير حديث

منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقاضي الحكومة الهولندية بسبب دعمها لإسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل بالأسماء.. حركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل.. كولر يعلق على التعادل مع الاتحاد وانتقادات تأخير التغييرات

سعر مرموش يُقربه من ليفربول

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × القادسية بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

سلوفاكيا ترفض استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب روسيا وتحذر من تصعيد دولي

بوسي تروج لحلقتها مع الإعلامي محمد قايس في "عندي سؤال"

مانشستر سيتي يضع ثنائي بايرن ميونيخ ضمن اهتمامه