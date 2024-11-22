فرانكفورت يوضح آخر مستجدات مستقبل عمر مرموش وموقفه من البقاء

كشف المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، ماركوس كيروش، موقف الفريق من إمكانية الاستغناء عن خدمات المحترف المصري عمر مرموش، خلال الانتقالات الشتوي المقبل.

كيروش يتحدث عن موقف مرموش

حيث خطف عمر مرموش انتباه كبار أندية أوروبا إليه، بسبب مستواه المتألق مع فرانكفورت في الموسم الحالي.

واحرز مرموش 14 هدفًا وصنع 10 أهداف في 16 مباراة، في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وانتشرت أنباء مؤخرًا أن اللاعب علي رادار عدة أندية أوروبية، أبرزها ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، آرسنال، إلى جانب برشلونة.

وتحدث ماركوس كيروش في تصريحات لصحيفة "deichstube" الألمانية، عندما سُئل عن إمكانية تواجد مرموش في الشتاء: "نعم، هذا هو الهدف الواضح لدينا".

وعندما سئل عن موقف الفريق في حال تلقيهم عروض مالية مربحة، خاصة وأن فرانكفورت يحتاج إلى دخل من خلال الصفقات.

وقال كيروش: "بالطبع هذا صحيح، نحن نعتمد على هذه الأموال، لكنني لديه خطه وهي عدم الاضطرار إلى اتخاذ أي إجراء في فترة الانتقالات الشتوية".

وأنهي: "نحن حاليًا نعمل جاهدين للحفاظ على فريقنا حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا المستقبلية، ولا توجد أيضًا خطط للتعاقد مع لاعبين جدد".

