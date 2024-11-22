انطلاق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى للدورة ٤٥

الفجر الفني
مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي


انطلقت منذ قليل فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى للدورة ٤٥ برئاسة الفنان القدير حسين فهمى.

بدء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 

و بدأت  الحفل بأغنية ورقصة استعراضية عن غزة وفلسطين.

 

كلمة حسين فهمي 

ثم افتتح الفنان القدير حسين فهمى الحفل وبدأ الحديث قائلًا " كل اللى حاضرين هنا من فلسطين من غزة عشان يمثلوا غزة "

و أردف " مصر هى أم الدنيا وهى اللى حاضنة البلاد الثانية وعشان كدة بيتقال على الفيلم المصرى هو الفيلم العربى لأنها هى اساس العروبة وبشكر وزير الثقافة ورئيس دار الأوبرا المصرية  و وزيرة الثقافة السابقة "

 

موقف حسين فهمي من رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي 


و كشف موقف فى بدايته كرئيس مهرجان قائلًا " لما توليت رئاسة المهرجان فى وجود  وزير الثقافة  السابق فاروق حسنى وكنت  محتاج شريك  دعائى وأول  واحد روحتله هو نجيب سايروس  مؤسس مهرجان الجونة وقولتله محتاج مساعدة قالى ولايهمك وكلم اصدقائنا كلهم وقال لازم نساعد حسين وبتمنى النجاح لمهرجان الجونة "


واختتم حديثه " وبشكر فريق التنظيم وفريق العمل لمهرجان وبشكر مخرج  مهرجان محمد حمدى ورعان المهرجان وكل من ساهم أن يظهر المهرجان بهذا الشكل لائق "

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