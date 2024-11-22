أسعار القمح الأوروبي تتراجع للمرة الأولى منذ سبع جلسات

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت أسعار القمح الأوروبي تراجعًا في تعاملات اليوم الجمعة، بعد ارتفاع استمر لست جلسات متتالية، متأثرة بتحسن توقعات حصاد القمح في أستراليا. ومع ذلك، استمرت الأسعار في تلقي دعم من هبوط اليورو وتصاعد التوترات في الحرب الأوكرانية.

 

تراجعت عقود قمح الطحن القياسية لشهر ديسمبر في بورصة يورونكست بباريس بنسبة 0.8% لتصل إلى 218.5 يورو (227.11 دولارًا) للطن المتري. كما انخفضت العقود الأكثر تداولًا للقمح في بورصة شيكاغو بنسبة 1.2% إلى 5.6 دولارات للبوشل.
 

وفي تصعيد جديد للحرب التي دخلت شهرها الـ33، أطلقت روسيا يوم الخميس صاروخًا باليستيًا متوسط المدى فرط صوتي على مدينة دنيبرو، ردًا على استخدام كييف لأسلحة غربية متقدمة بعد سماح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بذلك. وحذرت روسيا من احتمالية تصعيد إضافي في المستقبل.

 

وقال تجار إن الانخفاض الحاد في سعر صرف اليورو، الذي بلغ أدنى مستوى له في عامين يوم الجمعة، عزز فرص القمح الأوروبي في المنافسة بأسواق التصدير، رغم التحديات الكبيرة التي يفرضها القمح الروسي.


 

وفي هذا السياق، صرّح تاجر ألماني: “نتلقى عروضًا متكررة للقمح الروسي بنسبة بروتين 11.5% بأقل من 220 دولارًا للطن على ظهر السفينة. هذا سعر لا يستطيع الاتحاد الأوروبي، حتى مع رومانيا، المنافسة معه.”

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