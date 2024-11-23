السيدة الأولى بكولومبيا تغادر الأقصر.. والمحافظ يهديها مجسم "توت عنخ آمون"

محافظات
بوابة الفجر

 


دعا المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا "فيرونيكا الكوسير جارسيا" لزيارة الأقصر مرة أخري، مثمنا اختيارها لعاصمة السياحة الثقافية والرياضية لقضاء أجازتها، وذلك على هامش زيارتها لجمهورية مصر العربية.
وكان قد حرص محافظ الأقصر علي وداع السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا، قبل مغادرتها للمحافظة، وقدم لها هدية تذكارية عبارة عن نموذج مصغر مقلد لقناع الفرعون الذهبي الصغير "الملك توت عنخ آمون".
ومن جانبها، كانت "فيرونيكا الكوسير جارسيا" قد قامت بزيارة معبدي الأقصر والكرنك بالبر الشرقي، ومعابد الملكة حتشبسوت والرامسيوم وتمثالى ممنون، بجانب زيارة عدد من مقابر وادى الملوك والملكات بالبر الغربي، معربة عن انبهارها بسحر المعابد والجدران المنقوشة والأعمدة الشامخة منذ آلاف السنين.

 

IMG-20241122-WA0119
IMG-20241122-WA0119
IMG-20241122-WA0118
IMG-20241122-WA0118
IMG-20241122-WA0117
IMG-20241122-WA0117
IMG-20241122-WA0116
IMG-20241122-WA0116
IMG-20241122-WA0115
IMG-20241122-WA0115
IMG-20241122-WA0114
IMG-20241122-WA0114
IMG-20241122-WA0113
IMG-20241122-WA0113
محافظة الأقصر الاقصر السيدة الاولى كولومبيا السياحة الثقافية الملك توت عنخ أمون

مواد متعلقة

الأقصر تستعد لاستضافة البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة لشباب الجامعات

افتتاح معرض لـ50 فنانًا وإقامة ندوة وأمسية شعرية في جامعة الأقصر (صور)

"مشروع البعثة المكسيكية".. انتهاء أعمال ترميم مقبرة TT 39 بمنطقة الخوخة بالأقصر

صور.. محافظ الأقصر يستقبل سفيرة المكسيك بالقاهرة

غدا.. افتتاح المقبرة TT39 للكاتب «بوي ام رع» بالبر الغربي في الأقصر

هتكوا عرض طفل وصوروه بالأقصر.. جنايات الأقصر تحيل أوراق 3 متهمين للمفتي

محافظ الأقصر يعلن استعداد المحافظة لإنشاء سوق الحبيل الجديد بالبياضية

نائب محافظ الأقصر يشهد افتتاح مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته التاسعة

الأكثر قراءة

عاجل.. ضربة موجعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة سيلتا فيجو

مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يثير أزمة في المؤتمر الصحفي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل بالأسماء.. حركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة

مدرب نيوكاسل ينتظر عودة كالوم ويلسون بفارق الصبر

"العربي للدراسات" عن مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت: لحظة تاريخية فارقة

مصر في 24 ساعة| تحول في حالة الطقس الأحد المقبل.. مفاجأة بشأن مخدر الاغتصاب

سلوت يحذر لاعبي ليفربول من صعوبة مواجهة ساوثهامبتون