السيدة الأولى بكولومبيا تغادر الأقصر.. والمحافظ يهديها مجسم "توت عنخ آمون"



دعا المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا "فيرونيكا الكوسير جارسيا" لزيارة الأقصر مرة أخري، مثمنا اختيارها لعاصمة السياحة الثقافية والرياضية لقضاء أجازتها، وذلك على هامش زيارتها لجمهورية مصر العربية.

وكان قد حرص محافظ الأقصر علي وداع السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا، قبل مغادرتها للمحافظة، وقدم لها هدية تذكارية عبارة عن نموذج مصغر مقلد لقناع الفرعون الذهبي الصغير "الملك توت عنخ آمون".

ومن جانبها، كانت "فيرونيكا الكوسير جارسيا" قد قامت بزيارة معبدي الأقصر والكرنك بالبر الشرقي، ومعابد الملكة حتشبسوت والرامسيوم وتمثالى ممنون، بجانب زيارة عدد من مقابر وادى الملوك والملكات بالبر الغربي، معربة عن انبهارها بسحر المعابد والجدران المنقوشة والأعمدة الشامخة منذ آلاف السنين.

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