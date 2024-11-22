تُعد تجربة البالون الطائر من أروع الأنشطة السياحية في الأقصر، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشهد بانورامي مذهل على المدينة التي تُعتبر متحفًا مفتوحًا يروي تاريخ مصر القديمة.

يتمركز تشغيل البالون الطائر في منطقة البر الغربي، التي تحظى بأهمية تاريخية وسياحية كبيرة، ما يجعل هذه التجربة فريدة ومثيرة للإعجاب.

الإعداد والتشغيل

يبدأ اليوم المبكر مع طلوع الفجر، حيث تُنظم الشركات السياحية جولات البالون الطائر التي تنطلق من منطقة مخصصة في البر الغربي، يتم تجهيز البالون الطائر بواسطة فرق مدربة على أعلى مستوى لضمان السلامة والكفاءة.

يتم فحص البالونات بشكل دوري من قبل فرق فنية متخصصة، مع الالتزام الكامل بمعايير الطيران العالمية لضمان تجربة آمنة وممتعة للسياح.

تشغيل البالون الطائر بمنطقة انطلاقه في البر الغربي بالأقصر

الموقع وأهميته

اختيار منطقة البر الغربي لانطلاق البالونات لم يكن عشوائيًا، إذ تتميز هذه المنطقة بوجود العديد من المعالم الأثرية الشهيرة مثل وادي الملوك، معبد الملكة حتشبسوت، ووادي الملكات، كما أن طبيعتها الخلابة تُضفي على الرحلة جاذبية خاصة، حيث يمكن للركاب مشاهدة الحقول الخضراء والجبال الشامخة والمعابد المهيبة من ارتفاعات شاهقة.

التجربة السياحية

تعتبر تجربة البالون الطائر وسيلة مميزة لتعريف السياح بجمال الأقصر من السماء. أثناء الطيران، يتمكن الزوار من التقاط الصور الفوتوغرافية التي تجمع بين سحر الطبيعة وجمال الآثار، مما يترك ذكريات لا تُنسى، الرحلة تستغرق عادة نحو 45 دقيقة إلى ساعة، تبدأ مع شروق الشمس الذي يضيف سحرًا خاصًا للمشهد.

الأثر الاقتصادي والسياحي

ساهم تشغيل البالون الطائر في تعزيز قطاع السياحة في الأقصر بشكل كبير، فهو يجذب آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم، مما يُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للسكان في مجالات عدة، من بينها النقل السياحي، الإرشاد، وتشغيل البالونات نفسها.

تشغيل البالون الطائر بمنطقة انطلاقه في البر الغربي بالأقصر

السلامة والتنظيم

تُعد سلامة الركاب أولوية قصوى في تشغيل البالون الطائر. تُنظم هيئة الطيران المدني المصرية عمل هذه الرحلات وتراقب مدى الالتزام بالضوابط والقوانين، كما يتم تدريب الطيارين بشكل دوري لضمان مهارات عالية في التعامل مع الظروف الجوية المتغيرة.