مانشستر سيتي يضع ثنائي بايرن ميونيخ ضمن اهتمامه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف صحفي سكاي سبورت الألمانية، كيري هاو، رغبة مانشستر سيتي في تعزيز صفوف الفريق خاصة بعد تمديد عقد مدربه بيب غوارديولا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، ويتطلع باستبدال إلكاي غوندوغان وكيفين دي بروين.
وأبدي جوارديولا عن إعجابه الشديد باللاعب الألماني جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، لكن هذا من المحتمل عدم حدوثه بسبب رغبة اللاعب في تمديد عقده مع العملاق البافاري.

txt

سعر مرموش يُقربه من ليفربول

txt

المهدي سليمان: أدينا مباراة جيدة أمام الأهلى

وعبر جوارديولا أيضا عن اهتمامه الشديد،لجوشوا كيميتش، وتعتبر هذه الصفقة من المحتمل حدوثها بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونخ على التمديد، ويرغب اللاعب ايضًا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني.

والجدير بالذكر أنه هناك علاقة قوية بين جوارديولا وكيميتش ودائمًا على اتصال حتى الآن ولديهما علاقة رائعة.

الانتقالات الصيفية المقبلة العملاق البافاري بايرن ميونخ جوشوا كيميتش جمال موسيالا كيفين دي بروين

الأكثر قراءة

عاجل بالأسماء.. حركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل.. كولر يعلق على التعادل مع الاتحاد وانتقادات تأخير التغييرات

سعر مرموش يُقربه من ليفربول

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × القادسية بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

سلوفاكيا ترفض استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب روسيا وتحذر من تصعيد دولي

كولر يُفاجئ لاعبي الأهلي بقرار مثير عقب التعادل مع الاتحاد السكندري

مانشستر سيتي يضع ثنائي بايرن ميونيخ ضمن اهتمامه