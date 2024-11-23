أهالي قرية ببني سويف يشيعون جثمان عامل الدليفري ضحية نجل زوجة شيف شهير

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تشييع الجنازة
تشييع الجنازة

شيع أهالي قرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف جثمان الشاب «عبد الرحمن فراج محفوظ»، 24 عاما، عامل دليفري، والذي لقي مصرعه إثر حادث تصادم، حيث صدمته سيارة ملاكي يقودها نجل زوجة "شيف شهير" بمنطقة الشيخ زايد بالقاهرة.

 

وعبر أهالي القرية عن صدمتهم من الحادث، الذين أكدوا أن الشاب الراحل كان يستعد لبدء حياة جديدة مع شريكة حياته، وأنه أنهى كافة استعداداته لحفل الزفاف، وقام بتوزيع الدعوات على أهله وأصدقائه، حيث كان يرتسم على وجهه السعادة والفرح، إلا أن القدر خطف منه حياته في لحظة، حيث صدمته سيارة فارهة يقودها نجل شيف شهير أثناء عمله كعامل دليفري في مدينة الشيخ زايد.

 

وكان الجثمان قد وصل لمسقط رأسه بقرية بني هارون، مساء اليوم، حيث امتلأت شوارع القرية بالحزن والصدمة، وأدى العشرات من الأهالي صلاة الجنازة على روحه في المسجد الكبير، وسط بكاء شديد ونحيب، خاصة من الأم التي وقفت بجوار النعش، وهي تتذكر لحظات سعادته استعدادًا لزفافه، وتقول بصوت مبحوح: "خدت قلبي معاك يا ضنايا، مع السلامة يا عبد الرحمن، مع السلامة يا حبيبي"، بينما جلس أبناء عمومته على باب المسجد في حالة صمت، تنهمر دموعهم حزنًا على فقدان عزيز عليهم.

 

وسادت حالة من صدمة بين الأهالي، الذين عبروا عن حزنهم الشديد على هذا الشاب الطموح الذي كان يحظى بحب الجميع، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات للفقيد، معربين عن تعازيهم لأسرته، مطالبين بالقصاص من المتسبب في الحادث، مؤكدين أن مثل هذه الجرائم لا يجب أن تمر مرور الكرام.

 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث دهس بالشيخ زايد أمام زايد 2000، وسقوط ضحية، لتنتقل على الفور قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص ان سيارة ماركة رانج روفر اطاحت بعامل دليفري "طيار" يستقل دراجة نارية، ما اسفر عن تهشم الدراجة وإصابة العامل باصابات خطرة، ثم تم نقله إلى المستشفى ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

 

وقررت النيابة العامة بالشيخ زايد، حبس نجل زوجة الشيف الشربيني، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بدهس الشاب «عبد الرحمن فراج محفوظ» 24 عاما، عامل دليفري، مقيم بني سويف، صدمه بسيارته في الشيخ زايد، وطالبت إخضاع المتهم لتحليل تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان مدى تعاطيه للمخدرات وقت وقوع الحادث، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل الشيف الشربينين بكفالة ٢٠ ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

 

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