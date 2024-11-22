عاجل.. كولر يعلق على التعادل مع الاتحاد وانتقادات تأخير التغييرات

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على تعادل فريقه أمام ضيفه الاتحاد السكندري بهدف لمثله في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

كولر يتحدث عن التعادل مع الاتحاد السكندري

كولر قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"في الشوط الأول خلقنا الكثير من الفرص، ولكن الشراسة في إنهاء هذه الفرص لم تكن موجودة، حصلنا على ركلة جزاء وللآسف لم نسجلها".

وأضاف: "لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني وسجلنا هدف من ركلة جزاء، وارتكبنا خطأ استقبلنا بسببه هدف".

وتابع:"المنافس حصل على فرصة ونجح في استغلالها وسجل هدف التعادل".

وأشار:"لا أقوم بتأخير التغييرات، ولم يكن هناك داعٍ للتغيير مبكرًا في هذا اللقاء، ولذلك لم أقم بالتغيير مبكرًا".

وأوضح:"التغييرات اختصاص لي، وهذا من واجباتي، عندما نحتاج إليها سأقوم بها".

وأتم حديثه:"لست سعيدًا بالنتيجة، لقد خلقنا فرصًا كثيرة لإنهاء المباراة لكننا لم نستغلها".