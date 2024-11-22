عاجل - السفير اللبناني يشكر مصر بقيادة الرئيس السيسي على وقوفها إلى جانب بلاده

قدم السفير اللبناني لدى مصر السفير علي الحلبي، الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على وقوفها إلى جانب لبنان سياسيا ودبلوماسيا، وإرسالها طائرات محملة بالمساعدات ودعم الدول الشقيقة والصديقة، موضحا أن لبنان سيعود شامخا أبيا في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال كلمة السفير الحلبي، بالقداس الاحتفالي بذكرى استقلال لبنان، الذي نظمته أبرشية القاهرة المارونية، مساء اليوم /الجمعة/، في كاتدرائية مار يوسف المارونية بالظاهر، والذي خصصه المطران جورج شيحان رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية بمصر والسودان والزائر الرسولي لشمال إفريقيا، لترفع فيه الصلاة من أجل لبنان بدعوة طيبة من السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة.

كما تقدم السفير اللبناني، بالشكر للكنيسة المارونية على تنظيم صلوات من أجل استقلال لبنان، مؤكدا أن هذه الذكرى تذكرنا بالصلاة من أجل بلادنا بسبب ما يعانيه على مر العصور.

بدوره؛ قال المطران جورج شيحان- خلال كلمته- إن الوضع السياسي في لبنان صعب، فالكل يدعي الدفاع عن استقلال لبنان، ولكن يتناسوا أن محبّةٍ الوطن تقوم على التضحية في سبيله، وعليهم رفض الخلافات والالتزام بالضمير الوطني.

ووجه المطران شيحان، رسالة لجميع التيارات السياسية، مؤكدا أن لبنان على المحك ولا بد من المحافظة على الأسس السليمة والعلاقات الإنسانية بيننا البعض.

وأضاف أن الاحتفال بذكرى استقلال لبنان يعد تعبيرا عن محبّةٍ بلادنا والدعوة لسلامته فبلدنا يحتاج إلى كل مخلص أمين، فهي بلد صغير بمساحته لكن كبير بتاريخه وعراقته، وقام بفضل دماء الشهداء والمخلصين وأصحاب الهمم وستبقى هذه الأرض التي أنجبت رجالا عظاما ونتطلع أن يحفظ الله لبنان وبلاد الشرق.

وعقب القداس أقيمت احتفالية غنائية قدمتها الفنانة اللبنانية منال نعمة بمشاركة فرقتها الموسيقية، تم خلالها تقديم باقة من الترانيم الروحية والأغاني الوطنية اللبنانية.