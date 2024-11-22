نجم الأهلي يغيب أمام البنك في الدوري المصري

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه المقبلة ضد البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

طاهر محمد يغيب عن مباراة الأهلي والبنك

ومن المقرر أن يغيب طاهر محمد طاهر عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نادي البنك الأهلي يوم 1 ديسمبر المقبل في بطولة الدوري، بعدما حصل على الإنذار الثالث أمام الاتحاد السكندري، بالمباراة المقامة حاليًا بالدوري.

وحصل طاهر محمد طاهر، على 3 إنذارات أمام سيراميكا كليوباترا وزد واليوم أمام الاتحاد السكندري، ليسجل الغياب أمام البنك الأهلي، وسط ضربة قوية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني، الذي يعتمد على خدماته بصورة كبيرة هذا الموسم.

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المهدي سليمان: أدينا مباراة جيدة أمام الأهلى

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المهدي سليمان يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وسقط  النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام الاتحاد السكندري، بهدف لكل فريق، بالمباراة التي أقيمت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

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