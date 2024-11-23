خاتمين ألماظ.. القبض على خادمة فلبينية بتهمة سرقة بسمة وهبة في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على خادمة فلبينية، بتهمة سرقة خاتمين ألماظ من شقة الإعلامية بسمة وهبة في أكتوبر.

خادمة سرقت بسمة وهبة

تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا من الإعلامية بسمة وهبة، يفيد بسرقة مجوهرات من شقتها.

وباجراء التحريات والمعلومات، تبين أن وراء السرقة خادمة الإعلامية، وباعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة والتي تحمل الجنسية الفلبينية، وبمواجهتهما اعترفت بسرقة خاتمين ألماظ، وحُرر محضر بالواقعة وجاري عرضها على النيابة العامة.