كولر يُفاجئ لاعبي الأهلي بقرار مثير عقب التعادل مع الاتحاد السكندري

فاجأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الجميع بقراره غير المتوقع عقب التعادل الأخير مع الاتحاد السكندري في المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة.

كولر يُفاجئ لاعبي الأهلي

حيث أمر بعودة جميع اللاعبين في حافلة الفريق مباشرة إلى مقر النادي بملعب التتش، بدلًا من السماح لهم بالمغادرة بشكل منفرد.

يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية كولر لتعزيز الانضباط والالتزام داخل الفريق، حيث أراد التأكيد على أهمية التركيز الجماعي وعدم التهاون بعد النتيجة التي لم تكن مرضية.

وقد انتهت المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري، التي جرت يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 على استاد السلام، بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

المباراة حملت أهمية كبيرة للفريقين، حيث كان الأهلي يسعى للحفاظ على صدارته، في حين حاول الاتحاد تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.