عاجل - للمرة الأولى.. بتكوين تقترب من حاجز الـ100 ألف دولار

الاقتصاد
بتكوين
بتكوين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تلفزيونيا بعنوان: "بتكوين تقترب من حاجز الـ100 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق".

وأشار التقرير إلى أنه للمرة الأولى في تاريخها "بتكوين" قاب قوسين أو أدنى من مستوى الـ 100 ألف دولار مع اقتراب عودة دونالد ترامب لسدة الحكم في الولايات المتحدة، العملات المشفرة ازدادت بريقا في الاقتصاد الأكبر في العالم، إذ تعهد الرئيس المنتخب بجعل بلاده عاصمة للعملات المشفرة، وبدأ فريق ترامب الانتقالي في إجراء مناقشات حول ما إذا كان سيتم إنشاء منصب جديد في البيت الأبيض لإدارة سياسة الأصول المشفرة.

ولفت التقرير إلى أن صناعة العملات المشفرة تسعى لفتح خط مباشر مع الرئيس المنتخب الذي أصبح الآن داعمًا رئيسيًا لهذا القطاع، والاتجاه لقواعد تنظيمية أمريكية ملائمة، ودعم الرئيس المنتخب أفرز اهتمامًا متزايدًا بسوق العملات المشفرة التي كان القضاء عليها هدفا للبنوك المركزية عالميًا حتى فترة قريبة.

بتكوين حاجز 100 ألف دولار العملات المشفرة دونالد ترامب الولايات المتحدة الاقتصاد العالمي عاصمة العملات المشفرة فريق ترامب الانتقالي سياسة الأصول المشفرة البيت الأبيض صناعة العملات الرقمية القواعد التنظيمية البنوك المركزية سوق العملات المشفرة دعم الرئيس المنتخب الاقتصاد الرقمي منصب جديد الأصول الرقمية

الأكثر قراءة

عاجل - "بتغسل كلى من سنة".. تفاصيل مرض والدة مي عز الدين بعد وفاتها

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل بالأسماء.. حركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة

كولر يُفاجئ لاعبي الأهلي بقرار مثير عقب التعادل مع الاتحاد السكندري

الاتحاد الفرنسي يعلن موقفه من أزمة مبابي مع سان جيرمان

أموريم يرد على مقارناته بمورينيو: كرة القدم تغيرت!

نجوم كرة القدم يشاركون في مباراة كأس الأساطير بدبي

مدرب برشلونة: الفوز ممكن دون لامين يامال