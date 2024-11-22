عاجل - للمرة الأولى.. بتكوين تقترب من حاجز الـ100 ألف دولار

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تلفزيونيا بعنوان: "بتكوين تقترب من حاجز الـ100 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق".

وأشار التقرير إلى أنه للمرة الأولى في تاريخها "بتكوين" قاب قوسين أو أدنى من مستوى الـ 100 ألف دولار مع اقتراب عودة دونالد ترامب لسدة الحكم في الولايات المتحدة، العملات المشفرة ازدادت بريقا في الاقتصاد الأكبر في العالم، إذ تعهد الرئيس المنتخب بجعل بلاده عاصمة للعملات المشفرة، وبدأ فريق ترامب الانتقالي في إجراء مناقشات حول ما إذا كان سيتم إنشاء منصب جديد في البيت الأبيض لإدارة سياسة الأصول المشفرة.

ولفت التقرير إلى أن صناعة العملات المشفرة تسعى لفتح خط مباشر مع الرئيس المنتخب الذي أصبح الآن داعمًا رئيسيًا لهذا القطاع، والاتجاه لقواعد تنظيمية أمريكية ملائمة، ودعم الرئيس المنتخب أفرز اهتمامًا متزايدًا بسوق العملات المشفرة التي كان القضاء عليها هدفا للبنوك المركزية عالميًا حتى فترة قريبة.