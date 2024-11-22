عاجل - انطلاق ملتقى أطفال العالم تحت شعار "الفن حياة" في نسخته الخامسة غدا بمشاركة 21 دولة

تطلق وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء (الإدارة العامة للبرامج والأنشطة)، ملتقى أطفال العالم 2024، في نسخته الخامسة غدًا، بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، تحت شعار "الفن حياة"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وتنظيم وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 21 دولة، ويستمر حتى 28 نوفمبر الحالي.

ويأتي الملتقى لتعزيز الابداع وتعليم الفنون بين أطفال العالم لبناء جسر من السلام والتفاهم بين شعوب دول العالم، من خلال لغة الفن التي تعزز التواصل الإيجابي بين الأطفال.

ويهدف الملتقي إلى خلق جيل مستقل يسعي للسلام والتفاهم وتبادل الخبرات بمختلف هواياتهم، وإحياء التراث الفلكلوري العالمي والاعتزاز بالهوية المصرية، وإرسال رسالة سلام من أطفال العالم.

وذكرت الوزارة - في بيان مساء اليوم - أن البرنامج يتضمن فعاليات متنوعة تعبر عن التبادل الثقافي بين الأطفال وإرسال رسالة سلام للعالم من خلال ورش تنموية وعروض فنية بمراكز الشباب والمدارس، ويشارك في الملتقى أكثر من 320 طفلا، للمرحلة السنية من 12: 17 سنة، وبمشاركة الفرق الفنية المصرية من محافظتي (الإسكندرية وبورسعيد).

ويشارك في الملتقي 21 دولة وهي: الأردن، تونس، سوريا، فلسطين، روسيا، جورجيا، رومانيا، بلغاريا، مقدونيا، الجبل الأسود، كوريا، سولفينيا، أرمينيا، سيرلانكا، إندونيسيا، باكستان، اسبانيا، ايطاليا، اليابان، الهند، والبلد المستضيف "مصر".