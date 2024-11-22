محمد فاروق يحسم حالات الجدل التحكيمية في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد محمد فاروق رئيس لجنة الحكام السابق، بالاتحاد المصري لكرة القدم، على أن فريق الاتحاد السكندري كان يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي، بعد لمسة يد علي يحيي عطية الله.


وقال محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "احتساب ركلة جزاء الأهلي لصالح حسين الشحات قرار صحيح".

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وتابع: "الاتحاد السكندري يستحق ركلة جزاء بعد لمسة يد علي يحيي عطية الله، مخالفة اليد هنا مكبرة الجسم وفيه هنا ركلة جزاء لصالح الإتحاد السكندري مفهاش كلام أو جدال".


وشدد رئيس لجنة الحكام السابق: "دهس كهربا للاعب الاتحاد السكندري تستوجب انذار فقط".


واختتم محمد فاروق: "احتساب ركلة جزاء الأهلي في الشوط الثاني صحيحة بسبب "إهمال" من المدافع وكان قرار صحيح".

الاتحاد السكندري الاتحاد المصرى لكرة القدم الاهلي والاتحاد السكندري الاعلامى ابراهيم فايق

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