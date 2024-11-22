بايرن ميونيخ يكتسح أوجسبورج بثلاثية في الدوري الألماني

الفجر الرياضي
بايرن ميونخ - هاري
بايرن ميونخ - هاري كين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الفوز أمام نظيره أوجسبورج بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "أليانز أرينا"، وذلك في إطار الجولة الـ11 من بطولة الدوري الألماني 2024-2025.

أحداث مباراة بايرن ميونيخ وأجسبورج في الدوري الألماني

حدث سجال بين أقدام لاعبي الفريقين في الشوط الأول ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية على المرميين.

وتمكن هاري كين من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 62 عن طريق ركلة جزاء، نفذها كين بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وتحصل كيفين شولتيربيك لاعب أوجسبورج على بطاقة صفراء ثانية ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 3+90.

ونجح هاري كين في تسجيل الهدف الثاني لصالح العملاق البافاري في الدقيقة 4+90 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها كين الذي نفذها بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

واستطاع نفس اللاعب أن يحرز الهدف الثالث لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 5+90، بعد عرضية من ليون جوريتسكا من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها كين بقدمه اليمنى ثم تابعها برأسية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

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ترتيب فريقا بايرن ميونيخ وأجسبورج في الدوري الألماني

يتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 29 نقطة، بعد الفوز في تسع مباريات والتعادل في لقاءين، فيما يحتل فريق أوجسبورج المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة خمسة لقاءات.

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