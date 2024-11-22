عاجل - انقطاع التيار الكهربائى عن مستشفى كمال عدوان شمالى غزة بعد قصف الاحتلال

أخبار مصر
انقطاع التيار الكهربائى
انقطاع التيار الكهربائى عن مستشفى كمال عدوان

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، انقطاع التيار الكهربائى عن مستشفى كمال عدوان شمالى غزة بعد قصف الاحتلال للمولدات.

بدورها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها "بشكل عميق" بشأن سلامة المرضى والفرق الطبية بمستشفى كمال عدوان، لافتة إلى خروج نظام الأكسجين بالمستشفى عن الخدمة بعد قصف مسيّرة إسرائيلية.

وقالت المنظمة إن "الأعمال العدائية" في محيط مستشفى كمال عدوان يجب أن تتوقف فورا، إلى جانب تأمين وصول البعثات الإنسانية.

التيار الكهربائي وسائل إعلام فلسطينية انقطاع التيار الكهربائي مستشفي كمال عدوان شمال غزة قصف الاحتلال المولدات الكهربائية منظمة الصحة العالمية سلامة المرضى الفرق الطبية نظام الأكسجين قصف مسيرة إسرائيلية الأعمال العدائية البعثات الإنسانية تأمين المساعدات محيط المستشفى قصف المستشفيات القطاع الصحي في غزة الاوضاع الانسانية الاحتلال الاسرائيلي الهجمات الاسرائيلية

الأكثر قراءة

عاجل - "بتغسل كلى من سنة".. تفاصيل مرض والدة مي عز الدين بعد وفاتها

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل بالأسماء.. حركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة

كولر يُفاجئ لاعبي الأهلي بقرار مثير عقب التعادل مع الاتحاد السكندري

الاتحاد الفرنسي يعلن موقفه من أزمة مبابي مع سان جيرمان

أموريم يرد على مقارناته بمورينيو: كرة القدم تغيرت!

نجوم كرة القدم يشاركون في مباراة كأس الأساطير بدبي

مدرب برشلونة: الفوز ممكن دون لامين يامال