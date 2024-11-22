عاجل - انقطاع التيار الكهربائى عن مستشفى كمال عدوان شمالى غزة بعد قصف الاحتلال
أكدت وسائل إعلام فلسطينية، انقطاع التيار الكهربائى عن مستشفى كمال عدوان شمالى غزة بعد قصف الاحتلال للمولدات.
بدورها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها "بشكل عميق" بشأن سلامة المرضى والفرق الطبية بمستشفى كمال عدوان، لافتة إلى خروج نظام الأكسجين بالمستشفى عن الخدمة بعد قصف مسيّرة إسرائيلية.
وقالت المنظمة إن "الأعمال العدائية" في محيط مستشفى كمال عدوان يجب أن تتوقف فورا، إلى جانب تأمين وصول البعثات الإنسانية.
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