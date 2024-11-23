قال المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي روبن أموريم، اليوم الجمعة، إنه "مختلف" عن مواطنه جوزيه مورينيو.

أموريم يرد على مقارناته بمورينيو: كرة القدم تغيرت!

ويأتي أموريم، الذي كان منذ أسابيع قليلة مدربًا لسبورتغ البرتغالي، إلى مانشستر يونايتد خلفًا لإريك تن هاغ، الذي أقيل هذا الموسم من منصبه بعد بداية موسم سيئة جدًا.



وجرت مقارنات كثيرة بين توليه منصب مدرب مانشستر يونايتد، وتولي مورينيو منصب مدرب تشيلسي في 2004.

وقال أموريم اليوم في أول مؤتمر صحافي له في منصبه الجديد "لقد أثبتنا نحن معشر المدربين البرتغاليين أننا يمكننا أن نصبح الأفضل في العالم، لكنني مختلف عن مورينيو.. أتذكر تلك الحقبة، حين كنت ترى مورينيو، وتفكر أنه قادر على الفوز بكل شيء، لكن الوضع هنا مختلف".

وصرح: "كرة القدم مختلفة اليوم وأعتقد أنني الشخص المثالي لهذه اللحظة، أنا شاب وأحاول استخدام هذا لمساعدة اللاعبين. كان لاعبيه الشباب أناس مثل لامبارد، لكن اليوم الوضع مختلف".

وأكد أموريم أن مورينيو أرسله له تهنئته بالتعاقد مع مانشستر يونايتد وقال له إنه نادٍ كبير.

وقال المدرب "أتمنى أن أعلم شيئًا مختلفًا للاعبين، نحن نريد الفوز وهذا هو كل شيء".

وبخصوص الجوانب الواجب تحسينها، قال أموريم إن الفريق يفقد الكرة كثيرًا، وعليه أن يدافع جيدًا، مع تحسين سياسة الصفقات.