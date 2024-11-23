عاجل - سبب وفاة والدة الفنانة مي عز الدين.. عانت لأشهر عديدة مع المرض

غيب الموت، منذ قليل، والدة الفنانة مي عز الدين بعد معاناة طويلة مع المرض، وفق ما أكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية. الخبر، الذي نشرته العديد من المصادر الإعلامية، أثار حالة من الحزن داخل الوسط الفني وبين جمهور الفنانة.

مي عز الدين، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الدراما المصرية، كانت تعيش حالة من القلق الشديد على والدتها طوال الأشهر الماضية، وهو ما عكسته منشوراتها المتكررة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ناشدت جمهورها بالدعاء لوالدتها التي عانت من أزمة صحية حرجة استمرت لفترة طويلة.

تفاصيل الحالة الصحية لوالدة مي عز الدين

حسب المقربين من عائلة الفنانة، كانت والدة مي عز الدين تخضع لجلسات غسيل كلى منتظمة منذ نحو عام بسبب معاناتها من فشل كلوي. هذه الجلسات التي تُعد حلًا مؤقتًا للحفاظ على حياة المرضى كانت تتسبب في إرهاق شديد لوالدتها، خاصة مع تقدم حالتها المرضية في الأشهر الأخيرة.

في يونيو الماضي، نشرت مي عز الدين عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام طلبًا للجمهور بالدعاء لوالدتها، وكتبت: "أرجو الدعاء لأمي بالشفاء". المنشور أثار تفاعلًا واسعًا من قبل محبي الفنانة، الذين عبروا عن دعمهم الكامل لها ولأسرتها في هذا الظرف العصيب.

اللحظات الأخيرة قبل الوفاة

قبل أيام قليلة من وفاة والدتها، شاركت مي عز الدين منشورًا آخر عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام، طالبت فيه بالدعاء العاجل لوالدتها، مشيرة إلى تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ. هذه الدعوات التي كررتها مي أكثر من مرة عكست قلقها العميق وحجم المعاناة التي كانت تمر بها خلال الشهور الماضية.

دعم واسع من الوسط الفني والجمهور

وفاة والدة مي عز الدين تركت أثرًا بالغًا في نفوس زملائها بالوسط الفني، حيث عبر العديد من الفنانين عن تضامنهم ودعمهم لها في هذه المحنة. وتوقع جمهور الفنانة إعلان تفاصيل الجنازة ومراسم العزاء قريبًا، ليتمكنوا من تقديم واجب التعازي في هذا المصاب الجلل.

من جهة أخرى، أثنى محبو مي عز الدين على قوتها في التعامل مع هذه الأزمة، خاصة وأنها ظلت تواصل عملها الفني خلال الفترة الماضية رغم الأزمة الصحية التي عاشتها والدتها.

حالة من الحزن بين المتابعين

بعد انتشار نبأ الوفاة، عجت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل العزاء والمواساة للفنانة مي عز الدين، حيث عبر جمهورها عن حزنه الشديد وتعاطفه معها. وكتب أحد المتابعين: "رحم الله والدتك وأسكنها فسيح جناته.. قلوبنا معك يا مي".

رحيل والدة مي عز الدين يمثل لحظة فارقة في حياة الفنانة، التي لطالما كانت والدتها مصدر دعم كبير لها، وهو ما ظهر بوضوح في تصريحاتها السابقة.