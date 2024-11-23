نجوم كرة القدم يشاركون في مباراة كأس الأساطير بدبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأساطير "دبي 2024" قائمة أسماء النجوم المشاركين في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على إستاد آل مكتوم بنادي النصر.

نجوم كرة القدم يشاركون في مباراة كأس الأساطير بدبي

وتجمع المباراة التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، نخبة من أساطير كرة القدم، ويتنافس فيها فريقا "كينغز XI" بقيادة إدغار ديفيدز، و"هيدغ آند ساكس" بقيادة جون تيري.

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وسيضم كل فريق عددًا من نجوم الكرة الذين تألقوا في الدوريات الأوروبية، وفي مقدمتهم ديفيد سيلفا، وبول سكولز، وروبرتو كارلوس، وبول بوغبا الذي سيظهر لأول مرة في مباراة تنافسية منذ أكثر من عام، وكذلك ديفيد فيا، ومايكل أوين، ومروان فيلايني، وبلال ريبيري، وبليز ماتويدي، وسيتولى المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب تدريب أحد الفريقين.

وسيتم التبرع بنسبة %10من مبيعات تذاكر المباراة لصالح مؤسسة الجليلة، لدعم مبادرات الرعاية الصحية والتعليم الحيوية.
وقال جون تيري، نجم تشيلسي إنه على جميع المشجعين في دبي الاستعداد لهذه المباراة الأسطورية التي ستكون متعة حقيقية لعشاق كرة القدم في الإمارات مع تشكيل لا يصدق من اللاعبين.

 

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