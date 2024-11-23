أكد المدير الفني لباير ليفركوزن الألماني، الإسباني تشابي ألونسو، اليوم الجمعة، أن تركيزه منصب على فريقه الذي توج معه بـ "البوندسليغا" الموسم الماضي، وذلك في ظل توارد أنباء عن أنه قد يرحل لتدريب ريال مدريد.

ألونسو يؤكد تركيزه على ليفركوزن وسط شائعات "الملكي"

وقال المدرب في مؤتمر صحافي قبل الجولة الحادية عشرة من الدوري "لا يمكنني قول أي شيء، تركيزي منصب على الموسم، والمباراة المقبلة، واللعب جيدًا، وتحقيق هدفنا".

وصرح ألونسو "أشعر أن تحقيق موسم جيد واللعب جيدًا لا بد أن يكون هدفي أنا ولاعبي فريقي".

ويحتل باير ليفركوزن المركز الرابع بـ17 نقطة في الوقت الحالي بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.