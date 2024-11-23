أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه لن يتدخل في النزاع الدائر حاليًا بين كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان، بشأن عدم حصول اللاعب على راتبه.

الاتحاد الفرنسي يعلن موقفه من أزمة مبابي مع سان جيرمان

وطلب سان جيرمان من الاتحاد النظر في قرار لجنة الاستئناف برابطة الدوري الفرنسي الشهر الماضي الذي قضى بتأييد قرار إلزام النادي بدفع 55 مليون يورو (60 مليون دولار) لمبابي.

وذكر الاتحاد، أن القسم القانوني لديه وجد أن "الطلب المقدم له لإعادة النظر في القضية الفيدرالية لم يستوف الشروط المطلوبة".



ولم يرد سان جيرمان بشكل فوري على هذا الإعلان.

وحكمت اللجنة القانونية التابعة للرابطة لمصلحة مبابي ولكن سان جيرمان أكد أنه لا يدين له بأي أموال واستأنف على الحكم. وتم سماع الطرفين يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) وظل الحكم كما هو لم يتغير.

كان مبابي رفض سابقًا عرضا للوساطة في نزاعه مع باريس سان جيرمان، وقال إن النادي يدين له براتب 3 أشهر والثلث الأخير من مكافأة الولاء.

وانضم مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف في صفقة انتقال مجانية بعد تسجيله 256 هدفًا في 7 أعوام مع سان جيرمان، وهو رقم قياسي في النادي.

وأشار سان جيرمان إلى أنه كان هناك اتفاق شفهي، عندما تم استبعاد مبابي قبل موسم 2023-2024 بعد قراره بعدم تجديد عقده، يقضي بتنازله عن المكافآت من أجل العودة إلى الفريق.

وانتهت علاقة مبابي مع سان جيرمان وسط توترات كبيرة، وقامت بعض الجماهير بإطلاق صيحات استهجان ضده في آخر مباراة خاضها مع الفريق على ملعب حديقة الأمراء.

وشعر سان جيرمان بأن مبابي خذله بعدما قدم له أكبر عرض في تاريخ النادي عندما وقع على عقد جديد في 2022.