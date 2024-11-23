أولمبيك آسفي يهزم المكناسي بثلاثية في الدوري المغربي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

فاز أولمبيك آسفي على ضيفه النادي المكناسي (3-0) اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المغربي لكرة القدم.

أولمبيك آسفي يهزم المكناسي بثلاثية في الدوري المغربي

ورفع أولمبيك آسفي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد النادي المكناسي عند 13 نقطة في المركز الـ13، بفارق الأهداف خلف فرق الدفاع الحسني الجديدي واتحاد طنجة، والرجاء، والنادي السالمي.

txt

ألونسو يؤكد تركيزه على ليفركوزن وسط شائعات "الملكي"

txt

نجوم كرة القدم يشاركون في مباراة كأس الأساطير بدبي

وتقدم أولمبيك آسفي في الدقيقة (50) عن طريق إبراهيم البحراوي، قبل أن يضيف شيلكنا ساماكي، الهدف الثاني في الدقيقة (79 من ضربة جزاء).

وفي الدقيقة (90+10)، عاد ساماكي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لأولمبيك آسفي.

 

مواد متعلقة

مدرب برشلونة: الفوز ممكن دون لامين يامال

الاتحاد الفرنسي يعلن موقفه من أزمة مبابي مع سان جيرمان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "بتغسل كلى من سنة".. تفاصيل مرض والدة مي عز الدين بعد وفاتها

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل بالأسماء.. حركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة

الاتحاد الفرنسي يعلن موقفه من أزمة مبابي مع سان جيرمان

أموريم يرد على مقارناته بمورينيو: كرة القدم تغيرت!

كولر يُفاجئ لاعبي الأهلي بقرار مثير عقب التعادل مع الاتحاد السكندري

نجوم كرة القدم يشاركون في مباراة كأس الأساطير بدبي

مدرب برشلونة: الفوز ممكن دون لامين يامال