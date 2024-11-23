قال دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، إنه يشعر بالامتنان لأن مباراة فريقه أمام ألافيس غدا السبت ستكون هي المباراة رقم 700 له كمدير فني للفريق.

سيميوني يُعرب عن امتنانه لأتلتيكو مدريد مع وصوله لـ700 مباراة كمدير فني للفريق

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن سيميوني، الذي انضم لأتلتيكو في 2011، سيحتفل بهذه المناسبة التاريخية في ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو".

وأشاد سيميوني بجميع العاملين واللاعبين الذين شاركوه هذه الفترة لمساعدته في رحلته التدريبية المستمرة حتى الآن.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة:" في البداية، أود أن أشكر كل الأشخاص الذين عملوا معي في الجهاز الفني والذين لا يتواجدون اليوم، وكل اللاعبين الذين جعلوا تدريبي للنادي طوال هذه الفترة ممكنا".

وأضاف: "الرئيس التنفيذي ميجيل أنجيل، الرئيس إنريكي سيريزو على دعمي في طريقي ومحاولة متابعته سويا، ولجماهيرنا على الاحترام الذي أظهروه لي دائما".

وأكد: "أنا حقا ممتن لأتلتيكو، وسعيد لأنني كنت قادرا على الاستماع بالمباريات الـ700".

ويمكن لأتلتيكو أن يحقق انتصاره الثالث على التوالي عندما يستضيف ألافيس صاحب المركز الخامس عشر.

وأكد سيميوني أن الفريق بحاجة لتنفيذ خطة لعب محددة في المباراة إذا كانوا يأملون في مواصلة الانتصارات.

وقال: "ألافيس فريق يلعب بشكل مباشر للغاية".

وأضاف: "يلعبون بسرعة كبيرة ويعتمدون على الكرات الثانية".

وأكد: "سيكون من المهم للغاية أن نلعب بإيقاع سريع وهذا ما سنسعى لتنفيذه".