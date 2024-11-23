مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

طالب باولو زانيتي، المدير الفني لفريق فيرونا، لاعبيه بتقديم أفضل ما لديهم في مواجهة إنتر ميلان ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن حامل لقب الدوري الإيطالي سيسافر إلى مدينة فيرونا غدا السبت، من أجل العودة لطريق الانتصارات بعدما تعادل 1/1 في الجولة الماضية مع المتصدر نابولي قبل فترة التوقف الدولي.

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وفي حديثه عن مباراة غدا السبت قال زانيتي: "بالطبع نحتاج إلى نكون أفضل نسخة من فيرونا، الفريق عاد للتجمع بالأم ونعلم أن فترة التوقف سحبت مصدر قوة مهم بالنسبة لنا".

وأضاف: "في تلك المباراة سنفتقد للأسف لاعبنا دودا، لدينا تدريب أخير وسنرى ما سيحدث، ورغم ذلك المباراة على ملعبنا ويجب علينا أن نلعب مباراة كبيرة".

ويمتلك فيرونا 12 نقطة في رصيده من 12 مباراة حتى الآن وحقق أربع انتصارات فقط حتى الآن في الموسم الجاري، وكان آخر فوز للفريق على حساب روما في نوفمبر / تشرين الثاني، حيث أمنت تسديدة عبده هروي الفوز على روما في الدقائق الأخيرة بنتيجة 3/2.

وأوضح زانيتي: "أمام إنتر ميلان يجب أن تكون الأمور مثالية من أجل أن نحصد النقاط كاملة".

وتابع: "حينما تتاح لنا فرصة يجب أن نستغلها أفضل استغلال، والأهم من ذلك أن نقوم بالأمر بتوازن وبالطريقة الصحيحة".

 

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