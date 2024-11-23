انفرد فريق الشارقة بصدارة الدوري الإماراتي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه النصر 3 / صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بالجولة الثامنة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل شباب الأهلي دبي مع اتحاد كلباء سلبيا، والوحدة مع الوصل 2/2.

الشارقة ينفرد بصدارة الدوري الإماراتي بعد الفوز على النصر بثلاثية نظيفة

وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله عثمان كامارا في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، سجل كامارا الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 59، وأضاف جيليرم بيرو في الدقيقة 83.

وكان الشارقة دخل المباراة وفي رصيده 18 نقطة، متساويا مع شباب الأهلي، ولكن بعد فوزه اليوم وتعادل شباب الأهلي انفرد الشارقة بصدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد النصر عند 13 نقطة في المركز الخامس.

وكان هذا الفوز هو السابع للشارقة مقابل الخسارة في مباراة واحدة، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة للنصر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة.

وفي المباراة الثانية، اكتفى فريق شباب الأهلي دبي بالتعادل السلبي أمام ضيفه اتحاد كلباء.

وفشل فريقا شباب الأهلي واتحاد كلباء في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، كما رفع اتحاد كلباء رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثالثة، تعادل الوحدة مع الوصل 2/2.

وسجل هدفي الوحدة براهيما ديارا وروبن أمارال في الدقيقتين 31 و67، فيما سجل هدفي الوصل هاريس سيفيروفيتش وجونج سيون هيون في الدقيقتين 19 و84.

وشهدت المباراة طرد سيرديان ميجيلوفيتش، لاعب الوصل، في الدقيقة 66.

ورفع الوحدة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث كما رفع الوصل رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع.