مارتينو يستقيل من تدريب إنتر ميامي وماسكيرانو المرشح الأبرز لخلافته

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيحظى مرة أخرى بمدرب جديد من بلاده وذلك بعدما استقال جيراردو مارتينو من تدريب فريق إنتر ميامي الأمريكي.

مارتينو يستقيل من تدريب إنتر ميامي وماسكيرانو المرشح الأبرز لخلافته

وذكرت صحف أرجنتينية أن خافيير ماسكيرانو، مدرب منتخب تحت 21 عاما، وزميل سابق لميسي في برشلونة، مرشح لتولي تدريب النادي الذي يشارك ديفيد بيكهام في ملكيته.

txt

المدير الرياضي لفولفسبورج: بإمكان النادي المساعدة في تحسين الحالة المزاجية وسط أزمة الشركة الأم

txt

أموريم: أنا الرجل المناسب لإعادة مانشستر يونايتد لأمجاده

وأعلن مارتينو، الذي خرج فريقه بشكل مفاجئ من الأدوار الاقصائية بالدوري الأمريكي، استقالته لأسباب شخصية في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

وتولى مارتينو /62 عاما/ تدريب إنتر ميامي في 2023.

 

مواد متعلقة

الشارقة ينفرد بصدارة الدوري الإماراتي بعد الفوز على النصر بثلاثية نظيفة

فيندت لاعب مونشنجلادباخ السابق يعتزل كرة القدم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "بتغسل كلى من سنة".. تفاصيل مرض والدة مي عز الدين بعد وفاتها

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل بالأسماء.. حركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة

الاتحاد الفرنسي يعلن موقفه من أزمة مبابي مع سان جيرمان

أموريم يرد على مقارناته بمورينيو: كرة القدم تغيرت!

كولر يُفاجئ لاعبي الأهلي بقرار مثير عقب التعادل مع الاتحاد السكندري

نجوم كرة القدم يشاركون في مباراة كأس الأساطير بدبي

مدرب برشلونة: الفوز ممكن دون لامين يامال